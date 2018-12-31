Каир, 31 декабря, 2018, 16:22 — ИА Регнум. К северо-западу от столицы Египта — города Каира произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает египетская служба метеорологических и сейсмологических наблюдений.

Трещина

Подземные толчки ощущали жители северо-западных районом египетской столицы, и особенно пригорода — Эль-Каттамии.

По данным службы метеорологических и сейсмологических наблюдений Египта очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров.

Данные о жертвах и разрушениях не поступали.