Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин

На месте он встретится с пострадавшими, с родственниками погибших и с руководством Челябинской области.

Ранее, утром 31 декабря, глава государства заслушал информацию о взрыве в жилом доме Магнитогорска, который привёл к обрушению подъезда многоэтажки, и поручил оказать людям помощь. Ранее на место трагедии прибыли главы Минздрава и МЧС Вероника Скворцова и Евгений Зиничев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл в 6:10 по местному времени. Пока известно о четырёх погибших.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. А спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые, возможно, оказались под обломками. Тем временем власти решают вопрос с жильём для сотен людей, которые остались без крова.