Мадрид, 31 декабря, 2018, 16:02 — ИА Регнум. Украинский вратарь испанской команды «Леганес» Андрей Лунин, играющий в команде на правах аренды, не хочет возвращаться во владеющий правами на него мадридский клуб «Реал», сообщает 31 декабря испанская газета AS.

Александр Дейнека. Вратарь.1934

По данным издания, футболиста всё устраивает в «Леганесе», где у него сложились хорошие отношения с членами команды и тренерского штаба.

При этом ранее сообщалось о том, что «Реал» хотел бы вернуть в свой состав Лунина в январе по причине вероятного ухода основного голкипера команды Кейлора Наваса во время зимнего трансферного окна. Лунин занимает в «Реале» третье место вратаря после Тибо Куртуа и Кико Кисильи.

Отметим, в составе «Леганеса» Андрей Лунин также является вторым вратарем и в этом сезоне он провел четыре матча за клуб, в которых пропустил два мяча. Аренда украинского футболиста в «Леганесе» рассчитана до конца текущего сезона.