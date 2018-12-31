Мадрид, 31 декабря, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Уругвайский защитник мадридского клуба «Атлетико» и по совместительству капитан команды Диего Годин может сменить испанский футбольный чемпионат на итальянский, сообщает 31 декабря портал Calciomercato.com.

Ailura Диего Годин

Согласно данным портала, в Италию хотел бы перебраться сам футболист по окончании своего текущего контракта с мадридским клубом. Возможностью получить игрока без трасферных выплат не могла пройти мимо ведущих футбольных клубов Италии и в данный момент основными претендентами на Година являются команды «Милан» и «Интер».

Также ранее сообщалось об интересе к Годину со стороны «Ювентуса», а прошлым летом футболиста пытался заполучить в свой состав «МЮ», однако от этого перехода отказался сам уругваец.

В текущем сезоне Диего Годин сыграл в нескольких матчах за «Атлетико» и отметился в них двумя мячами и тремя желтыми карточками.