Вашингтон, 31 декабря, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Ряд американских компаний пообещал прекратить или существенно ограничить выпуск пластиковых соломинок для напитков, которые являются одним из источников загрязнения вод мирового океана пластиком. Об этом сообщает NBC News.

ulleo Пластиковая соломка

В июле 2018 года американская сеть кофеен Starbucks объявила, что к 2020 году пластиковые соломинки исчезнут из всех заведений сети. В течение года к этой акции присоединились American Airlines, Aramark, Disney, Hilton, Hyatt, Marriott International, Pret a Manger, Royal Caribbean и другие компании.

NBC News отметило, что эта компания стала одной из самых успешных экологических акций 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в Южной Корее вступит в силу запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах.