Депутат Рады о рационе жителей Украины: «Прямо как в блокадном Ленинграде»
Киев, 31 декабря, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Рацион жителей Украины можно сравнить с питанием жителей «блокадного Ленинграда». Об этом заявил украинский депутат Вадим Рабинович в эфире авторской программы на телеканале «112-Украина».
По его словам, правительство Украины, которое добивалось «очередного транша» Международного валютного фонда (МВФ), жертвует «нашим здоровьем».
Рабинович напомнил, что правительство Украины сократило в стране нормы потребления некоторых продуктов, в частности, хлебобулочных изделий, жиров животного происхождения, сахара, меда и кондитерских изделий.
«Раньше норма хлеба (на Украине) равнялась 250 грамм, а теперь — 100 грамм… — сказал парламентарий. — Прямо как в блокадном Ленинграде».
Читайте также: Депутат Рады: «Нам нужно выгнать МВФ из страны»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря текущего года Украина получила от МВФ транш в размере 1,4 млрд долларов.
Читайте также: Сотрудничество Киева с МВФ увеличило госдолг Украины — эксперт