Лондон, 31 декабря, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Журнал британского научного общества Институт физики PhysicsWorld назвал прорывом года работу Пабло Харильо-Эрреро из Массачусетского технологического института. Статья опубликована на сайте журнала.

seagul Графен

Исследование группы учёных под руководством Пабло Харильо-Эрреро было опубликовано в апреле в журнале Nature.

Этой группе физиков впервые удалось получить сверхпроводник из двухслойного графена. Материал получил свойства сверхпроводимости после сдвига двух слоёв графена на «магический угол» (угол, при котором скорость Ферми в материале падает до нуля).

Отметим, графен рассматривается в качестве одного из материалов, который сможет заменить кремний в интегральных микросхемах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года сотрудники института химии Макса Планка представили материал, который сохраняет эффект сверхпроводимости при нагревании до температуры 250 К (-23 °C).