В результате взрыва бомбы на Филиппинах погибли два человека
Манила, 31 декабря, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Два человека погибли, 23 получили ранения в результате взрыва бомбы у торгового центра на юге Филиппин. Об этом 31 декабря сообщило издание Mindanao Examiner.
Самодельное взрывное устройство было заложено возле входа в торговый центр South Seas в городе Котабато на острове Минданао. Взрыв произошёл в 13:59 по местному времени, когда в торговом центре было большое количество людей, которые пришли сюда за покупками к празднованию Нового года.
Два человека погибли на месте, ещё 23 пострадавших были госпитализированы. Информации об их состоянии не поступало.
Сообщается, что бомба была установлена на мотоциклетном такси, припаркованном возле входа в торговый центр.
Ни одна из террористических группировок до сих пор не взяла на себя ответственность за взрыв.
Напомним, что в провинции Минданао с мая 2017 года действует военное положение после столкновения правительственной армии с террористической группировкой. В результате боевых действий были ликвидированы 800 террористов.