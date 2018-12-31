Токио, 31 декабря, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Американский боксер Флойд Мейвейзер рассказал, что за бой с Тенсином Насукавой он получит сумму в 9 млн долларов, об этом сам спортсмен рассказал 31 декабря в своем Instagram.

Флойд Мейвейзер

«Что, если я скажу вам, что я заработаю $ 9 млн за 9 минут спарринга в Токио?», — пишет боксер и спрашивает, поступили бы читатели его страницы на его месте также? Также Мейвейзер написал, что сам он называет такие бои девятиминутной прогулкой.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на процедуре взвешивания Флойд Мейвейзер оказался на 4,6 кг тяжелее, чем его партнер по будущему поединку японский кик-боксёр Тенсин Наускава. Бой между Мейвейзером и Насукавой состоится в рамках турнира Rizin 14 и пройдет 31 декабря в Сайтаме (Япония).