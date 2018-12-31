Москва, 31 декабря, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Запуск российского спутника, запланированный на 2022 год, может быть перенесён на год. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.

NASA Старт космического корабля

Владимир Сычев, являющийся руководителем проекта «Бион», рассказал, что сейчас ведутся переговоры о расширении исследовательской программы спутника «Бион-М2».

По его словам, в состав спутника может быть включено французское оборудование по прижизненной регистрации физиологических параметров у животных.

Сычев отметил, что подготовка расширенной научной программы потребует дополнительных временных затрат, поэтому запуск спутника может быть перенесён на один год.

Отметим, проект «Бион-М2» предполагает запуск научного спутника для проведения исследований в области космической биологии и физиологии.

Запуск предыдущего спутника проекта «Бион» был произведён в 2013 году. Учёные продолжают обрабатывать результаты научной программы «Бион-М1».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года учёные из Франции и России представили исследование, основанное на результатах, полученных со спутника «Бион-М1». Учёные установили, что космический полёт негативно повлиял на работу иммунной системы мышей.