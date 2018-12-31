Взрыв в многоэтажке Магнитогорска: на Южном Урале введён режим ЧС
Челябинск, 31 декабря, 2018, 14:27 — ИА Регнум. В Челябинской области после взрыва в десятиэтажном доме в Магнитогорске введён режим ЧС. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский.
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС России
Режим ЧС введён с 8:00 по местному времени.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв в подъезде №7 12-подъездной девятиэтажки произошёл в районе 6:10 по местному времени. В итоге подъезд обрушился.
Уже известно о четверых погибших. Ещё трое попали в больницы. Состояние одного из жильцов крайне тяжёлое.
Разбор завалов продолжается.