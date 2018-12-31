Лондон, 31 декабря, 2018, 14:48 — ИА Регнум. 39 человек были задержаны полицией Лондона по подозрению в покушении на убийство. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

dagmarbendel Полиция Лондона

Все подозреваемые были задержаны полицией в ночь на воскресенье, после обнаружения на окраине Лондона на Фулхэм Пэлас Роуд мужчины с тяжёлыми ранениями.

Как пояснили в Скотленд-Ярде, сотрудники полиции были вызваны минувшей ночью около 04:00 мск в район Хаммерсмит, где ими был обнаружен мужчина в тяжёлом состоянии. Мужчина был срочно госпитализирован.

Полицией были задержаны в качестве подозреваемых в покушении на убийство 39 человек, которые находились в одном из домов возле места происшествия. Все подозреваемые были помещены под стражу в разных полицейских участках Лондона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2018 году впервые за 188 лет главой Скотленд-Ярда была назначена женщина — 56-летняя Крессида Дик.