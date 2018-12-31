Сеул, 31 декабря, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai разрабатывает датчики отпечатков пальцев, которые заменят дверные замки. Об этом сообщает New Atlas.

ar130405 Сканер отпечатка палцев

Датчики отпечатков пальцев будут располагаться на дверных замках и на кнопке запуска на приборной панели. Каждому зарегистрированному отпечатку будет соответствовать свой личный профиль, включая расположение автомобильных зеркал, температуру кабины, регулировку руля и так далее.

Вероятность ошибочного распознавания отпечатков пальцев составляет 1 к 50 тыс.

Ожидается, что первыми автомобилями Hyundai, оснащёнными датчиками отпечатков пальцев, станут кроссоверы Santa Fe 2019 года выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года завод «Автотор» в Калининграде запустил производство кроссоверов Hyundai Santa Fe в четырёх комплектациях.