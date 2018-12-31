Анкара, 31 декабря, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает 31 декабря информагентство Anadolu Ajansı со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре.

Tr.usembassy.gov Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео

«Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео», — отмечают источники.

Какие темы обсудили дипломаты пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Известно, что политики обсудили ситуацию в Сирии, а также темы миграционных потоков в Европе и борьбы с терроризмом.

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