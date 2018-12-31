Сеул, 31 декабря, 2018, 13:51 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung запатентовала складной беспилотный малый летальный аппарат, который будет управляться со смартфона. Об этом сообщает Gadgets Now.

Samsung.com Складной дрон

Новый патент Samsung включает конструкцию складного корпуса, схему беспроводной связи и навигационную схему. Согласно опубликованной схеме, лопасти беспилотника будут съёмными, а «плечи» после отсоединения лопастей смогут убираться в корпус.

Эксперты предполагают, что такие беспилотники будут выпускаться в качестве развлекательного аксессуара для смартфонов Galaxy.

Отметим, в 2018 году управление по патентам и товарным знакам США зарегистрировало пять патентов компании Samsung, касающихся беспилотных летательных аппаратов.