Париж, 31 декабря, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Голкипер французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуджи Буффон сообщил, что его возвращение в сборную Италии исключено, его слова 31 декабря приводит Corriere della Sera.

Валерий Дудуш Джанлуджи Буффон

«Я разговаривал с Роберто Манчини (главный тренер итальянской футбольной сборной — прим. ред.), я им не нужен», — заявил Буффон и добавил, что, по его мнению, главный наставник итальянской сборной знает правильный путь для команды.

Также голкипер «ПСЖ» отметил, что он рад тому, что Джорджо Кьеллини принял от него повязку капитана сборной Италии, так как он заслуживает такой ответственности и как человек, и как игрок.

Отметим, после невыхода сборной Италии на чемпионат мира 2018 года в России Джанлуджи Буффон объявил о завершении своей картеры в сборной.