Тула, 31 декабря, 2018, 13:21 — ИА Регнум. 2018 год в Тульской области, впрочем как и во всей стране, выдался разным. ИА REGNUM вместе с экспертами подводит итоги минувшего года в одном из ведущих регионов Центрального федерального округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Развитие туризма и привлечение инвестиций

Одно из самых ожидаемых событий в сфере туристического потенциала Тульской области — открытие новой набережной и реконструкция улицы Металлистов в день 872-летия Тулы. Старинные усадьбы и жилые дома обрели новую жизнь. Хотя реставрация еще не завершена, это событие было отмечено большинством туляков. В следующем году здесь откроются кафе, галереи, магазины и гостиницы, после благоустройства дворов появятся новые пешеходные дорожки между улицей и набережной.

Важнейшим событием для улицы Металлистов стало открытие музейного квартала. В старинных особняках разместятся представительства крупнейших музеев региона: музея-заповедника «Куликово поле», Тульского государственного музея оружия, Историко-краеведческого и художественного музея, музея усадьбы «Ясная Поляна», музея и штаба Центрального казачьего войска.

Сюда же можно отнести успех области на рынках инвестиций: традиционные встречи и поддержка потенциальных и настоящих партнеров региона на всех этапах дает свои плоды. Наверное, по принципу, «сарафанного радио» расходится молва о Тульской области среди тех, кто хочет вложиться в тот или иной проект.

Эксперты в целом оптимистично характеризуют итоги года для региона:

«С поправкой на общую ситуацию в стране, уходящий год по совокупности показателей можно занести в актив для всей Тульской области. Команда во главе с Алексеем Дюминым отработала достаточно эффективно и слаженно, обеспечив реализацию крупных проектов и приток инвестиций в регион. Причем основные принципы работы своей команды губернатор обозначил вполне чётко: «инициатива, эффективность и ответственность». Успехи года равномерно распределились по всем сферам, от этого оценка достижений более объемная», — отметил руководитель отдела политических исследований «Института региональной экспертизы» Евгений Крылов.

Руководитель информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый считает, 2018 год прошел в Тульской области под знаком поиска путей для укрепления региональной экономики:

«Успешным для области оказался международный экономический форум в Санкт-Петербурге. В первый же день было подписано более десятка соглашений на сумму около 69 млрд рублей. Региональные власти продолжают делать ставку на работу с инвесторами — так, активно развивается особая экономическая зона «Узловая». Приходят новые инвесторы, создаются рабочие места, — говорит Белый. — Оборот розничной торговли в Тульской области за девять месяцев 2018 года составил более 210 миллиардов рублей — это почти на 3% больше аналогичного периода 2017 года. Область попала в число регионов, которые получили грант за достижение высоких темпов наращивания экономического потенциала. Были зафиксированы успехи и агропромышленном комплексе. Так, на выставке «Золотая осень», которая прошла в Москве, регион представляли 30 предприятий. Глава области в общей сложности подписал пять инвестиционных контрактов почти на 8 млрд рублей».

Но, по словам эксперта, у Тульской области есть «болевая экономическая точка» — задолженность целого ряда организаций перед кредиторами, которая превышает 300 млн рублей. Тут власти должны держать руку на пульсе.

Опрос, который провели исследователи «Института региональной экспертизы» среди жителей Тульской области, показал что экономические процессы оцениваются положительно. 22% респондентов отметили привлечение инвестиций, 19% — поддержку среднего и малого бизнеса, 18% — успешную реализацию программы «Народный бюджет». Такую тройку лидеров выделило население региона в сфере экономики.

Политические вопросы

Подводя политические итоги года невозможно обойти фигуру губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Этот руководитель за третий год у руля региона поднялся с пятого на третье место в «Национальном рейтинге губернаторов», уступив первые две строчки мэру Москвы Сергею Собянину и главе Тюменской области Александру Моору.

«Политические процессы ведут к политическим событиям, а не наоборот. Поэтому главное процессы, а не события. В Тульской области наблюдается процесс поступательного развития региона. В завершающем году губернатор А. Дюмин поменял структуру правительства и активно работал над привлечением инвестиций, а также получением преференций для региона.

В 2018 г. Дюмин принял участие в более 60 мероприятиях международного и федерального значения (для сравнения в 2017 г. таких мероприятий было чуть более 30). Также губернатор активно ездил по районам области, и хорошо знает локальную проблематику, — объясняет руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко. — Дюмин руководит регионом почти три года и за этот период он никак не был замешан в региональных коррупционных скандалах. Задержание и уголовный срок экс-главы Новомосковска В. Жерздеву, который он получил в уходящем году, свидетельствует о том, что губернатор намерен добиваться прозрачности управленческой деятельности от своих подчиненных. Также к позитивным процессам я бы отнес масштабное привлечение бюджетных и внебюджетных средств и инвестиций, которое осуществляется благодаря лоббистскому потенциалу и бэкграунду губернатора. Из негативных моментов необходимо отметить многочисленные проблемы в сфере здравоохранения региона. Несмотря на пристальное внимание губернатора к проблеме пока кардинально улучшить ситуацию не удалось».

«Социалка», догоняй!

В социальной сфере Тульской области действительно есть огрехи. Но в целом, отмечают эксперты, важно то, что областные власти, как и обещали, смогли сохранить все выплаты, компенсации, субсидии.

«2018 год стал сложным для всей страны с точки зрения развития социальных процессов. Но руководству Тульской области удалось минимизировать последствия непопулярных инициатив правительства, — говорит политолог Николай Евдокимов. — Областная администрация взяла курс на адресную поддержку граждан, нуждающихся в помощи. Сюда можно отнести социальную поддержку многодетных семей, адресную и своевременную помощь погорельцам и многие иные примеры. Во многом благодаря такой политике, в регионе не было серьёзного социального напряжения».

Большинство опрошенных жителей региона отметили строительство двух корпусов детской областной клинической больницы и открытие после ремонта дома престарелых и инвалидов в Воловском районе (24%). На втором месте акция «Подарок новорожденному» (19%). Этот проект лично поддержал Алексей Дюмин, от чьего имени молодые родители вместе со свидетельством о рождении ребенка получают комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем, присыпка, влажные салфетки. Власти, кстати, обещали продолжить выдавать подарки и в 2019 году. На третью строчку рейтинга значимых событий социальной сферы респонденты поставили сокращение времени подъезда скорой помощи. По последним опубликованным данным, бригада медиков в 86% вызовов прибывает к больному за 20 минут.

«Постепенно исправляется ситуация в здравоохранении, хотя там остается еще много проблем, которые вызывают негатив жителей области, — говорит Евгений Крылов. — Сложности, прежде всего, сохраняются в области демографической политики и здоровья населения. Здесь необходимы системные меры, а Алексей Дюмин уделяет этому самое пристальное внимание. Снизились темпы роста в промышленности и сельском хозяйстве, на фоне соседей Тульская область проигрывает. Ощущается нехватка мест в образовательных учреждениях, социальная инфраструктура нуждается в развитии и обновлении. Пассажирские перевозки и общественный транспорт ожидают значительные перемены, поскольку в таком виде, в котором они существуют сейчас в регионе, претендующем на яркую индивидуальность и даже столичный лоск, это заведомый имиджевый провал».

«Одобрям-с» от населения Тульская область получила и в таких событиях как строительство спортивных объектов (физкультруно-оздоровительных комплексов, ледовых дворцов и площадок) — 25% голосов опрошенных; обустройство военно-патриотического парка «Патриот» — 22% и проект «Тула — Новогодняя столица России» — 19%.

В лидерах на федеральном

Политологи также отмечают, что Тулькая область в 2018 году стала чаще появляться в общефедеральных рейтингах и мелькать в новостных потоках.

«Область и ее руководитель Алексей Дюмин регулярно занимают высокие позиции в общефедеральных рейтингах, что свидетельствует о высоком статусе региона и его губернатора в системе российской власти. Последним примером общефедерального влияния А. Дюмина является его назначение руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «промышленность» (кстати, одна из ключевых рабочих групп), — объясняет политолог Николай Евдокимов. — Что касается региональной политической системы, то она целиком ориентирована на Алексея Дюмина. Такая система позволяет выстраивать довольно эффективную властную вертикаль и контролировать процессы, идущие как внутри региональной элиты, так и в отдельных муниципалитетах. «Обратной стороной медали» здесь может являться слабая включенность в политический процесс институтов гражданского общества».

По мнению Дмитрия Михайличенко, у региона в 2019 г. есть все возможности для поступательного развития, однако для этого Алексею Дюмину важно сформировать эффективную, многоуровневую команду в регионе. «Речь не только о правительстве, но и депутатах облдумы и главах администраций районов. Этот процесс идет, однако региону нужно подтягивать показатели в социальной сфере, также определенные проблемы могут быть в сфере ЖКХ. Тем не менее, бэкграунд А. Дюмина и его управленческий потенциал, несомненно, способны успешно решать эти и другие проблемы и выводить регион в лидеры ЦФО. Это не просто амбициозная задача, это, на мой взгляд, миссия самого А. Дюмина, траектория политического развития которого, несомненно, имеет федеральные перспективы».