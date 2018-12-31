Москва, 31 декабря, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали в Москве гражданина США Пола Уилана при «проведении шпионской акции». Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент)

Задержание было осуществлено 28 декабря. Гражданин США был задержан с поличным при проведении некой шпионской акции. В отношении Уилана возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России («Шпионаж»).

Ведуться следственные действия.