Шанхай, Китай, 31 декабря, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Государственная администрация Китая по вопросам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения возобновила выдачу лицензий на выпуск новых видеоигр на территории страны. Об этом сообщает Reuters.

Компьютерные игры

В марте 2018 года в Китае началась реорганизация государственной структуры, предоставляющей лицензии на выпуск видеоигр. С 28 марта ни одна игровая студия не получила лицензии на выпуск новой игры на территории Китая.

Комиссия возобновила лицензирование новых видеоигр 29 декабря, когда к выпуску были одобрены 80 видеоигр.

Отметим, заморозка лицензирования видеоигр ударила по акциям китайских компаний. Так, в этот период стоимость компании Tencent упала на $150 млрд.