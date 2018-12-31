Дамаск, 31 декабря, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Сирийские демократические силы передали 30 декабря Сирийской арабской армии полный контроль над плотиной Тишрин. ГЭС Тишрин находится к востоку от города Манбиджа на северном берегу реки Евфрат. До передачи полного контроля сирийское правительство и СДС по договоренности совместно управляли данным объектом.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Контроль над дамбой Тишрин позволил сирийским военным расположить свои силы к востоку от Манбиджа. Теперь они блокируют потенциальное направление продвижения турецких военных из провинции Алеппо в близлежащую провинцию Ракка. Захват данного объекта турецкими силами создал бы жителям провинций Алеппо и Ракка серьезные проблемы.

По данным местных источников, в настоящее время Сирийская арабская армия развернула свои силы вокруг Манбиджа с трех флангов: западного, южного и восточного. Сирийские военные передислоцировали в эти районы подразделения Республиканской гвардии, 1-ю и 4-ю танковые дивизии.

Таким образом, сирийские правительственные силы предпринимают меры предосторожности для предотвращения потенциального вторжения в восточный Алеппо и западную часть Ракки турецкой армии и ее союзников из исламистских группировок.

Турция к северу от Манбиджа сосредоточила тысячи своих «прокси». Несмотря на недавние переговоры между российским и турецким правительствами относительно ситуации в Сирии, Анкара до сих пор не уверена в том, что курдские отряды Народных защитников, составляющие основу Сирийских демократических сил, выведены из Манбиджа.