Калуга, 31 декабря, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В преддверии нового, 2019 года губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратился с новогодним поздравлением к жителям региона, сообщили 31 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов

«Мы провожаем ещё один год, который каждому принёс что-то своё: новые достижения, встречи, открытия. Были, безусловно, и трудности, разочарования, потери, с которыми мы постарались достойно справиться», — говорится, в частности, в поздравлении губернатора.

По мнению губернатора Анатолия Артамонова, «2018 год был для Калужской области достаточно успешным — открылись новые предприятия, школы, детские сады, построены новые дома и дороги. Был создан хороший задел для реализации будущих проектов, которые обеспечат региону устойчивое социально-экономическое развитие. Впереди новый 2019 год. Каким он станет, во многом зависит от нас самих. От того, какие цели мы будем ставить, как будем преодолевать сложности, трудиться на своих местах. И главное — насколько мы сохраним в себе доброту и искренность».

Губернатор Калужской области считает, что в 2019 году жителям области предстоит не меньше работы.

«Мы участвуем в реализации 11 приоритетных национальных проектов, которые предложил обществу наш президент, их главная цель — повышение качества жизни и уровня благосостояния наших граждан. Нам нужно с достойными результатами подойти к празднованию 75-летия образования Калужской области, которое будет отмечаться в следующем году. Главное — уверенно смотреть в будущее и каждый день с максимальной пользой трудиться на благо области и всей нашей великой страны», — сказал Анатолий Артамонов.

«Пусть наступающий год исполнит все наши добрые намерения и мечты, будет созидательным и стабильным, порадует новыми свершениями. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!» — подчеркнул калужский губернатор.

Напомним, 2018 год Калужская область завершает хорошими результатами. Так, регион прибавил 4% в промышленности и 8% в сельском хозяйстве. В уходящем году практически были закрыты бюджетные проблемы.

По отношению к 2017 году в 2018 году рост доходов консолидируемого бюджета Калужской области предположительно составил 12%, а областного бюджета-24%. Объём валового регионального продукта достиг 435 млрд рублей, а объём промышленного производства составил 778 млрд рублей при индексе 104%. Индекс сельскохозяйственного производства составил 108,5%. На одна корову в год пришлось 7,3 тонны надоев молока, а его производство увеличилось на 18%. В регионе стало больше мяса на 14%. В экономику области инвестировано порядка 80 млрд рублей.