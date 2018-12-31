Киев, 31 декабря, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест. Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Михаил Погребинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Он напомнил, что по итогам 2017 года объем украинского экспорта в Россию составил почти $5 млрд. При этом в период с января по октябрь 2018 года украинский экспорт в Россию снизился на 7,1% по сравнению с 2017 годом.

По мнению Погребинского, тренд на падение украинского экспорта в Россию в 2019 году продолжится. Однако к этому еще прибавятся российские санкции.

«Таким образом, в 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», — пишет Погребинский.

То есть совокупные потери могут составит $1 млрд, а это грозит Украине серьезными последствиями.

Погребинский отмечает, что сальдо внешнеторгового баланса Украины и так отрицательное, а в связи с падением украинского экспорта в Россию оно начнет увеличиваться ещё больше. Это опасно для слабой украинской экономики, предупреждает политолог.

Кроме того, большая часть украинской продукции, которая попала под российские санкции, не найдет нового рынка сбыта, так как кроме как в России, она нигде больше не нужна. Это неминуемо приведет к банкротству многих украинских предприятий и росту числа безработных.

Но и это еще не все. Российские санкции ограничат возможности Украины по выпуску продукции машиностроения, а это даст негативный эффект для структуры украинской экономики в целом.

«Экономика Украины находится в столь плохом состоянии, что каждый такой удар крайне болезнен», — пишет Погребинский.