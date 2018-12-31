Вашингтон, 31 декабря, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Топ-пять моделей автомобилей 2018 года, которые в максимальной степени не оправдали ожидания своих производителей, назвали 30 декабря эксперты портала SpeedMe.

Land Rover Defender

Этим провалам на авторынке, по мнению экспертов, способствовало много факторов: цена, время дебюта, конкуренция, дизайн, кредитные условия и репутация

На первом месте в рейтинге портала модель внедорожника Land Rover Defender. Автомобиль, несмотря на свою легендарность и отличные качества внедорожника, выбрало в 2018 году всего 10 покупателей во всем мире.

На втором месте южнокорейский седан класса «люкс» Genesis G90. Автомобиль с трудом преодолел планку в 10 тысяч экземпляров при цене в 70 тысяч долларов, при этом более дешевый Genesis G80 был продан в количестве свыше 43 тысяч экземпляров.

На третьем месте также южнокорейский внедорожник SsangYong Actyon. Данная модель, несмотря на апдейт в 2016 году на двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 149 л. с., была продана в количестве 169 штук.

На четвертом месте скоростной полуспортивный кроссовер премиум-класса Infiniti QX70. Он продан в количестве 2 289 штук и в декабре из-за низких продаж было объявлено о прекращении его продаж в России.

На пятое место эксперты SpeedMe поставили американский седан Lincoln Continental. Его продажи в 2018 году составили 8 874 штуки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 30 декабря, известный британский телеведущий Джереми Кларксон составил свой топ-5 лучших автомобилей 2018 года.