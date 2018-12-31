Луганск, 31 декабря, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Украинские боевики за минувшие сутки три раза обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря в Минске Контактная группа по Украине смогла договориться о перемирии в Донбассе с 29 декабря. Однако, как это бывало много раз до этого, украинская сторона тут же нарушила режим перемирия. Обстрелы территорий народных республик продолжались весь 2018 год.

За минувшие сутки украинские боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По территории ЛНР были выпущены около 40 гранат и минометных снарядов.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Желобок и Донецкий.