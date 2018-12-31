Вашингтон, 31 декабря, 2018, 09:02 — ИА Регнум. Проект многоцелевого вертолёта SB-1 Defiant, разрабатываемого для армии США, вошёл в стадию лётных испытаний. Об этом сообщает Breaking Defense.

Американский вертолет SB-1 Defiant

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant разрабатывается компаниями Sikorsky и Boeing с 2015 года. В 2018 году авиастроительные компании проводили испытания различных узлов нового вертолёта на лабораторных стендах. Сейчас компании опубликовали фотографии первого лётного образца.

Масса SB-1 Defiant составит 13,6 тонны, при этом крейсерская скорость будет достигать 460 км/ч.

Отметим, начало лётных испытаний вертолёта планировалось на 2017 год, однако сроки неоднократно переносились. Ожидается, что лётные испытания начнутся в январе 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре китайская государственная авиастроительная компания AVIC сообщила, что ударный вертолёт Harbin Z-19E подготовлен к серийному выпуску.