Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 08:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели жителей южноуральского Магнитогорска будет расследовать центральный аппарат СКР. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Sledcom.ru Следственный комитет России

С таким поручением выступил председатель СКР Александр Бастрыкин. Также он распорядился направить на место трагедии группу следователей-криминалистов из Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени в многоэтажке Магнитогорска произошёл взрыв. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Идёт разбор завалов.

Известно о троих погибших. Уголовное дело возбудили по факту неосторожного причинения смерти двум и более лицам. В качестве основной версии трагедии рассматривается взрыв бытового газа.