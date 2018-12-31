Мехико, 31 декабря, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Девять человек погибли, десятки получили ранения в ДТП, которое произошло в мексиканском городе Леон. Об этом 31 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения штата Гуанахуато.

ДТП

По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились 68 пассажиров, не справился с управлением. Автобус перевернулся и упал в овраг.

В результате автокатастрофы погибли девять человек. Среди погибших — новорожденный ребёнок и девочка-подросток 14 лет.

Ещё 59 человек получили травмы различной степени тяжести. Состояние семерых пострадавших оценивается медиками как очень тяжёлое.

На месте происшествия работают спасатели и спецслужбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП в Мексике. Грузовик, потерявший управление, протаранил несколько впереди идущих машин. В результате ДТП погибли семь человек.