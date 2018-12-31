Глендейл, США, 31 декабря, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу с разгромным счетом над хоккеистами «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 31 декабря Матч ТВ.

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Встреча прошла в Глендейле на льду домашней арены «Аризоны» и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыли гости голом Пола Шястны на 4-й минуте. Затем на 37-й коллега Шястны Райлли Смит удвоил преимущество своей команды, и на этой же минуте представитель хозяев Алекс Гальченюк отыграл одну шайбу. Однако на этом удача хозяев закончилась и после этого со стороны гостей последовали ещё три безответные шайбы Коди Икин (44-я), Брэндон Пирри (47-я) и Райан Карпентер (52-я, в меньшинстве).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на льду отрезок в 13 минут и 40 секунд, сделал за это время два броска по воротам и провел три силовых приема, и завершил матч заработав показатель полезности «-1».

Это третья подряд победа «Вегаса», по итогам игры команда находится на третьем месте западной конференции НХЛ с 50 очками. «Аризона» с 36 очками находится на 12-й строчке.