Брюссель, 31 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Европейская комиссия выделит финансирование на проект по поиску уязвимостей в бесплатном программном обеспечении в рамках программы Free and Open Source Software Audit (FOSSA). Об этом сообщает депутат Европейского парламента от Германии член Пиратской партии Германии Юлия Реда на своём портале.

Хакер

Европейская комиссия установила вознаграждение для тех, кто найдёт уязвимость в бесплатных программах, которые используются в различных службах ЕС.

Например, за обнаружение уязвимостей в системе безопасности FTP-клиента Filezilla ЕС готова заплатить до €58 тыс. Также в перечень программ входят текстовый редактор Notepad++ и видеопроигрыватель VLC Media Player. Общий список состоит из 15 позиций, максимальное вознаграждение составляет €90 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года Еврокомиссия потребовала от американских компаний Google и Facebook удалять экстремистские материалы, размещённые на интернет-ресурсах компаний, в течение одного часа после обращения контролирующих органов ЕС.