Токио, 31 декабря, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Американский боксер Флойд Мейвейзер оказался на 4,6 кг тяжелее чем его партнер по будущему поединку японский кик-боксёр Тенсин Наускава. Это стало известно по итогам процедуры взвешивания бойцов на турнир Rizin 14, который пройдет 31 декабря в Сайтаме (Япония), сообщает 31 декабря Сhampionat.com.

Chamber of Fear Флойд Мейвезер

Вес американца при взвешивании составил 66,7 кг, а его оппонента из страны восходящего Солнца — 62,1 кг. Поединок между Мейвейзером и Насукавой должен стать главным событием турнира Rizin 14.

Отметим, бой будет проведен по правилам бокса и в боксерских перчатках на 8 унций. Его исход не будет учтен в официальных документах.