Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Жильцы разрушенного в Магнитогорске Челябинской области девятиэтажного дома получат временное жильё. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Илларион Прянишников. Погорельцы. 1871

«Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб», — заявил губернатор Борис Дубровский.

Он также добавил, что всем пострадавшим жильцам оказывают сейчас и продолжат впредь всю необходимая им поддержку и помощь. Также они получат временное жильё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 6:00 по местному времени 31 декабря обрушился один из подъездов девятиэтажного дома на проспекте Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Причиной стал взрыв бытового газа.