Пекин, 31 декабря, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Доход китайской компании Huawei Technologies за 2018 год составит $109 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Смартфон Huawei P7

Ранее в декабре представители Huawei сообщали, что в 2018 году доход компании впервые превысит $100 млрд. Эксперты подтвердили данные Huawei, оценив годовой доход китайской компании в $109 млрд.

Специалисты отмечают, что доход компании вырос на 21% по сравнению с 2017 годом.

На конец 2018 года Huawei является крупнейшим в мире поставщиком оборудования 5G, а также вторым в мире производителем смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря заместитель председателя совета директоров и дочь основателя компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде по запросу властей США.

Американские власти считают, что Мэн Ваньчжоу причастна к поставкам американских товаров в Иран в обход экономических санкций США.