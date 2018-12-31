Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 06:44 — ИА Регнум. После обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске из-под завалов извлечены десять человек, в том числе один ребенок. Об этом 31 декабря сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

Люди извлечены из-под завалов живыми, они переданы медикам для осмотра. Взрыв произошел в 6:00 по местному времени (4:00 мск) в доме 164 на проспекте Карла Маркса, уточнили в МЧС.

«На месте чрезвычайной ситуации работают все экстренные службы города. Производится эвакуация жильцов из соседних подъездов», — говорится в сообщении.

Ликвидацией ЧП занимаются 196 человек, привлечено 58 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывом полностью разрушен подъезд девятиэтажного панельного дома. Ранее стало известно об одном пострадавшем, которому потребовалась госпитализация.