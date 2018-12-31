Магнитогорск, Челябинская область, 31 декабря, 2018, 06:33 — ИА Регнум. После взрыва в жилом доме в Магнитогорске один человек доставлен в больницу, еще трое получили помощь медиков амбулаторно. Такие данные приводит Минздрав Челябинской области, передают 31 декабря «Вести».

Взрыв

Не исключено, что число пострадавших увеличится, так как неизвестно, сколько человек находятся под завалами. В девятиэтажном доме по улице Карла Маркса обрушился подъезд, по словам очевидцев, он полностью разрушен.

Из остальных подъездов эвакуируют жильцов. Место ЧП оцеплено полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. На месте работают экстренные службы.