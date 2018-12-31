В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Челябинск, 31 декабря, 2018, 05:55 — ИА Регнум. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва. Об этом 31 декабря сообщает РЕН ТВ.
Скриншот vk.com/ Подслушано (Магнитогорск)
На месте взрыва
Отмечается, что взрыв произошел в автомобиле, стоявшем в арке дома.
Очевидцы рассказали о сильном запахе газа, сообщают магнитогорские СМИ. Взрыв произошел в седьмом подъезде дома 164 по проспекту Карла Маркса. На месте работают медики и пожарные.
Под завалами могут находиться люди.