Москва, 31 декабря, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Станция «Савёловская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начала принимать пассажиров. Торжественно открыл новую станцию мэр Москвы Сергей Собянин.

Mos.ru Сергей Собянин во время открытия станции «Савёловская»

«Савёловская» стала семнадцатой станцией метро, открытой в 2018 году. Собянин заявил, что такое количество новых станций является рекордным для всего периода существования метро в столице.

«С открытием станции «Савеловская» Большой кольцевой линии улучшится транспортное обслуживание почти 240 тысяч человек, проживающих в районах Беговой, Савеловский, Бутырский, Марьина Роща», — сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, строить «Савёловскую» на БКЛ начали весной 2012 года. С нее пассажиры смогут перейти на станцию «Савёловская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Ранее в столице открыли станцию «Беломорская» Замоскворецкой линии.

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