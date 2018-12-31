Киев, 31 декабря, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Уже через год Украине придется возвращать Международному валютному фонду денежный транш. Население столкнется с очередным повышением цен и тарифов на коммунальные услуги, написал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ и Украина

Он отметил, что власти не говорят народу о последствиях кредитов. Полученные $3,9 млрд должны быть возвращены в феврале 2020 года — всего через 14 месяцев. Общая долговая нагрузка на тот момент увеличится почти до $12 млрд.

«Ждите очередного повышения цен, тарифов, потому что кроме как с рядовых граждан киевский режим брать деньги не умеет», — написал Азаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Украине поступил транш от МВФ в размере $1,4 млрд. Позже ожидается поступление еще $2,5 млрд.

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