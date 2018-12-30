Грозный, 31 декабря, 2018, 01:57 — ИА Регнум. Энергетики возобновили подачу электричества населению Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чечни, прерванную аварийной ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Чеченэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Отключение энергии произошло во второй половине дня 30 декабря из-за аварии на подстанции «Самашки». Обесточенными оказались питающий центр 110 кВ, три подстанции 35 кВ и 367 трансформаторных подстанций. Без света в предпраздничный день остались более 100 тыс. человек.

«Причина — повреждение ввода трансформатора на подстанции «Самашки» и обрыв ошиновки», — пояснили на предприятии.

Более половины потребителей вновь стали получать электроэнергию в 16:25 мск, полностью электроснабжение было восстановлено уже после наступления темноты, примерно за час до полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Чечне также остались без света более 100 тыс. человек. Аварию устранили в течение нескольких часов.