Москва, 31 декабря, 2018, 01:19 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения частного вертолета в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Dmitry A. Mottl Вертолёт

«Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Авиапроисшествие случилось 30 декабря в 18 км к северо-востоку от аэропорта Улан-Удэ. Вертолет Agusta A119 RA-01908 упал в лесу и загорелся. Погибли четыре человека. По факту ЧП, повлекшего гибель людей, возбуждено уголовное дело.

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