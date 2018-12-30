Манила, 31 декабря, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Двое российских граждан, пострадавших в ДТП на Филиппинах, находятся в частном госпитале. Их состояние удовлетворительное, говорится в сообщении дипмиссии России на Филиппинах в Facebook.

Norbert Kaiser В госпитале

«После переговоров с филиппинской стороной посольству удалось урегулировать финансовый аспект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие получают всю необходимую помощь. Медицинские расходы оплатит местная компания-перевозчик.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря российские граждане — мужчина и женщина — попали в аварию на филиппинском острове Бохол и были госпитализированы. Их мотобайк столкнулся с местным транспортом «джипни».