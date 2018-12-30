Ярославль, 31 декабря, 2018, 00:48 — ИА Регнум. Мужчина, которого взяла в попутчики на сервисе BlaBlaCar пропавшая жительница Москвы, проходил принудительное лечение в психбольнице. Об этом сообщает ярославский новостной портал 76.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из к/ф «Молчание ягнят». Реж. Джонатан Демми. 1991. США В психиатрической больнице

39-летний житель подмосковного Серпухова служил в горячих точках, после чего у него обнаружилось заболевание психики. Собеседник издания пояснил, что у мужчины периодически «крышу сносит».

Подозреваемого в причастности к исчезновению Ирины Ахматовой судили за изнасилование, грабеж и развратные действия сексуального характера. Шесть лет — с 2004 по 2010 год — мужчина провел в заключении, затем в 2014 году вновь оказался на скамье подсудимых и был отправлен в лечебницу, из которой сбежал в том же году.

В Ярославль мужчина периодически приезжал, здесь у него есть знакомые.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Ахматова выехала на своем автомобиле из Москвы в Тулу и взяла попутчика через сервис BlaBlaCar. Связь с женщиной пропала в районе Серпухова, её судьба неизвестна. Позже похожий автомобиль со снятыми номерами нашли на парковке в Ярославле. Полиция расследует дело об убийстве.

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