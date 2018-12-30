Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2018, 23:04 — ИА Регнум. В канун Нового года юных ростовчан порадовал снег — детвора с удовольствием каталась с горок на санках и ледянках. А вот взрослым, которые готовятся к самому главному празднику в году, снегопад пришёлся не по душе, сообщает ИА REGNUM 30 декабря.

ИА REGNUM Ростовский снегокот

В социальных сетях горожане обсуждают отсутствие коммунальных служб.

К тому, что осадки будут обильными, кажется, не был готов никто: на дорогах — ни одной единицы техники, на тротуарах — ни одного дворника. Интернет-пользователи даже выложили видео, на котором мужчина в костюме Деда Мороза, вооружившись лопатой, расчищает тротуар.

«Опять пошёл снег и ни одной снегоуборочной машины! Коммунальщики на праздниках? Проехал через весь город — от Северного микрорайонами и назад. Техники ноль. Снег идёт весь день, и завтра весь день. Неужели прогноз погоды знают только обыкновенные люди, а коммунальщики нет?» — задаётся вопросом ростовчанин.

«Наступит ночь, меньше машин будет, тогда и начнут чистить. И так весь город — одна большая пробка, ещё и техники не хватает для полного счастья. Выйдет техника — будут кричать: «Нашли, когда чистить, люди готовятся к Новому году, а приходится стоять в пробках», — ответил участник развернувшийся дискуссии.

Стоит отметить, что на официальном сайте городской администрации на момент выхода материала информация об уборке снега отсутствовала.