Санкт-Петербург, 30 декабря, 2018, 22:40 — ИА Регнум. Пять из шести человек, сбитых на тротуаре Невского проспекта вечером 30 декабря, находятся в больницах. Об этом сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

Двое пострадавших людей остаются в стабильно тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней тяжести.

«Один ребенок после обследования был выписан», — уточнила Митянина.

Напомним, на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в 17:23 мск столкнулись Mercedes и Subaru. После удара Mercedes вылетел на тротуар и сбил шестерых пешеходов, ожидавших разрешающего сигнала светофора.

По данным СМИ, водитель «Мерседеса» за год порядка 50 раз нарушал правила дорожного движения, превышая скорость.