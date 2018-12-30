Киев, 30 декабря, 2018, 21:33 — ИА Регнум. 92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине. Об этом, как передает УНН, сообщил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Сергей Костинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«В 2018 г. украинский телевизионный контент в эфире общенациональных телеканалов составляет 79%, — отметил он. — Контент стран ЕС, США и Канады — 14%».

Костинский добавил, что российский телевизионный контент в текущем году в эфире украинских телеканалов упал до исторического минимума — 7%.

Читайте также: Телеканалы «112 Украина» и NewsOne подчинили Порошенко — депутат

Как передавало ИА REGNUM, 23 декабря сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) остановили в Винницкой области деятельность интернет-провайдера, который предоставлял местным жителям возможность смотреть российские телеканалы.

Читайте также: СБУ пресекла трансляцию российских телеканалов в Винницкой области