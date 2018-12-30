Харьков, Украина, 30 декабря, 2018, 19:25 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина погиб в результате взрыва гранаты РГД-5 в Индустриальном районе Харькова. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Nabokov РГД-5

Трагедия произошла в воскресенье, 30 декабря, на улице Зеленодольского.

«Было обнаружено тело неизвестного мужчины со смертельным ранениями, которые он получил в результате взрыва гранаты», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.

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