Химки, Московская область, 30 декабря, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Посетители и работники ТЦ «Мега» в подмосковных Химках были эвакуированы из-за подозрительного предмета. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Florida1978 ТЦ «Мега»

По предварительной информации, в ТЦ был обнаружен бесхозный подозрительный предмет.

По информации от источника «Интефакса», в полицию поступил анонимный звонок с информацией о минировании. Из здания ТЦ были эвакуированы около 5 тысяч человек, здание обследуют кинологи.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении телефонной лжетеррористки в Челябинске. Женщина звонила в полицию с ложными сообщениями о минировании школы, торгового центра и ночного клуба.

Лжетеррористке суд назначил 3 года 10 месяцев колонии.