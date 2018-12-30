Чита, 30 декабря, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Два человека погибли, трое пострадали при тройном ДТП в Забайкальском крае. Об этом 30 декабря сообщило ИА «Чита.Ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло около 13:00 мск, на трассе Чита-Забайкальск. На 343 километре автодороги произошла авария с участием трёх автомобилей.

По имеющейся информации, сначала на проезжей части остановился автомобиль Honda CR-V, за ним остановился автомобиль Toyota Mark 2. Водитель Toyota Corsa, следующий за ними, столкнулся с обеими стоящими впереди автомобилями.

В результате автоаварии погибли водитель Toyota Corsa и его пассажирка, девочка 10 лет. Ещё три человека пострадали, среди них — двухлетний ребёнок, ехавший в автомобиле Toyota Mark 2.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются личности пострадавших, ведутся следственные действия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате ДТП в Челябинской области.