Москва, 30 декабря, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Коллектив «Уральские пельмени», который редко собирается в полном составе, практически раскололся. Об этом написала актриса Юлия Михалкова на своей странице в соцсети Instagram.

Swetiks Уральские пельмени

«На гастролях (коллектив «Уральские пельмени») разбегается кто куда, — написала Михалкова. — Молодой состав … в одну сторону, Рожков (Андрей Рожков) с Мясниковым (Вячеслав Мясников) — в другую».

По ее словам, только в Екатеринбурге и на телевидении юмористический коллектив выступает в полном составе.

Актриса добавила, что не планирует примыкать к какой-либо «стороне», так как не хочет выбирать между «старыми и новыми» участниками коллектива.

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