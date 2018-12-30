Ташкент, 30 декабря, 2018, 17:40 — ИА Регнум. АО «Почта Узбекистана» намерена выйти на показатели доходов от 80 миллионов долларов в 2019 году, а к 2025 году — до 640 миллионов долларов, говорится в новогоднем поздравительном послании гендиректора организации Евгения Биргера, адресованном коллективу почты.

prokuratura.uz Почта Узбекистана

Руководитель узбекской почты указал, что «ожидал и рассчитывал сделать значительно больше» в уходящем году, однако выразил уверенность, что в 2019 году «положение изменится, и мы с вами приступим к осуществлению преобразований».

«Почта уже в течение ближайших лет кардинально преобразится и сможет оказывать свое позитивное влияние на все сферы экономики и государственного управления, станет драйвером развития цифровизации, крупным работодателем и донором государственного бюджета», заверил Биргер.

Говоря об итогах уходящем года, гендиректор почтовой службы отметил, что вверенной ему организацией подготовлены проекты программных и нормативных документов: проекта постановления президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию регулирования сферы почтовой связи и деятельности АО «Узбекистон почтаси» (Почта Узбекистана), проект Концепции развития почтовой связи на 2019−2023 годы и проект закона о почтовой связи.

«В этих документах почтовая связь рассматривается не как архаичный доставочный сервис, а как национальное почтово-адресное пространство — фундаментальный институт адресной юридической идентификации, имеющий принципиальное значение для всех государственных систем — судебной, налоговой, правоохранительной и других — и без которого невозможно эффективное развитие государства и общества в 21-м веке», говорится в послании.

В нем отмечено, что в проектах документов предложен глубокий пересмотр правовых основ почты, что «позволяет перейти к новой экономической модели, основанной на использовании абонентской формы отношений и платы за обслуживание почтовых адресов».

«Предложены самые инновационные подходы, особенно в сфере цифровой экономики. Создаются условия для реализации проектов национального масштаба», подчеркивается в документе.

Евгений Биргер также проинформировал, что проведена работа по концептуальной подготовке «среднесрочных» инвестпроектов общей емкостью около 4 миллиардов долларов и по привлечению партнеров в «быстро реализуемые» проекты общей емкостью около 200 миллионов долларов.

Говоря об уникальных моментах Концепции развития почты, Биргер указал, что «Почта Узбекистана» «фактически может стать пилотным проектом Всемирного почтового союза, который окажет влияние на развитие всего мирового почтового сектора».

В этой связи он упомянул, что в конце 1-го тысячелетия благодаря территории, на которой расположен современный Узбекистан, наступила новая эпоха развития цивилизации — «эпоха самого прогрессивного носителя информации — бумаги, которая вытеснила папирус и пергамент». «Самаркандская бумага распространилась по Великому шелковому пути на Ближний Восток, а потом в Европу. Благодаря этому в конце 15-го века в мире появилась общедоступная почта — почта Таксисов. Эти факты имеют всемирно признанное значение», отметил Биргер.

По его словам, сегодня человечество переживает аналогичную смену эпох — бумага уступает место электрическому сигналу и тотальной цифровизации.

«И Узбекистан, осуществив цифровую реформу почты, может опять оказать существенное научно-методологическое влияние на этот мировой процесс», считает руководитель организации.

Он подчеркнул, что «если в эпоху бумаги системой глобальных документарных коммуникаций являлась почта, то в эпоху электрического сигнала эту функцию выполняет интернет. И сегодня мы наблюдаем начало процесса конвергенции почты и интернета».

«Реализация Концепции даст Узбекистану возможность первым создать настоящую электронную цифровую почту, фактически являющуюся интернетом будущего», сообщил Биргер.

По его словам, вышеуказанный процесс конвергенции правовых основ почты и интернета превращает его в безопасное информационное пространство, в том числе для юридически значимых взаимодействий — в национальный сегмент идентифицированных пользователей. Это сегодня актуально для всего мира».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, бывший глава департамента почтовой связи Министерства связи РФ и член совета по стратегическому развитию «Почты России» Евгений Биргер возглавил «Узбекистон почтаси» («Почта Узбекистана»).