Санкт-Петербург, 30 декабря, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Санкт-Петербург полностью готов к встрече Нового года, рапортуют городские власти. Праздничное настроение у горожан и гостей должно создать, в том числе, световое оформление улиц, проспектов и площадей, архитектурно-художественная подсветка городских достопримечательностей.

Дарья Драй ИА REGNUM Предновогодний Невский проспект

Соответствующие работы начались 10 ноября и в целом были завершены к 20 декабря. Однако, как признают в Смольном, если украшение центра выглядит великолепно, то убранство спальных районов врио губернатора Александр Беглов охарактеризовал «скудноватым» и «скучноватым».

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Аничков мост

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенная Думская башня

Дарья Драй ИА REGNUM Предновогодняя Петропавловская крепость

В преддверии праздника в городе на Неве установили 66 искусственных елей, в том числе главную — 25-метровую на Дворцовой площади, включили новогоднюю подсветку мостов, набережных и площадей, в том числе пешеходных зон в центре города. Всего в адресный план оформления Санкт-Петербурга к Новому году и Рождеству было включено более 150 адресов.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Невский проспект

Дарья Драй ИА REGNUM Главная елка Петербурга перед Эрмитажем

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Дворцовый мост

Специалисты ГУП «Ленсвет» установили более 2525 элементов праздничного оформления, в числе которых ёлочные гирлянды, световые композиции на опорах освещения, на тросовых конструкциях, кустарниках и деревьях, в чашах городских фонтанов. Зажглись панно и светодинамические композиции на фасадах зданий.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогоднее украшение фонтана у Эрмитажа

Дарья Драй ИА REGNUM Купол Казанского собора

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фонтан в Александровском саду

К электросети было подключено около 7200 развешенных и коммутированных световых гирлянд общей мощностью в две тысячи киловатт. «В сравнении с 2018 годом количество новогодних украшений увеличилось почти на 400 единиц, мощность — всего на 10%», — отметили в «Ленсвете».

Дарья Драй ИА REGNUM Предновогодний вид на Ростральные колонны

Секрет экономии состоит в том, что широко применяются энергосберегающие гирлянды, световые инсталляции и панели.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане фотографируют Дворцовый мост

Как сообщали ранее в городском правительстве, в этом году было усилено оформление Красносельского, Красногвардейского, Калининского и Кронштадтского районов. В том, как это выглядит на практике, убедился действующий глава города во время рабочих объездов районов, состоявшихся в конце декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Предновогодний вид на Большеохтинский мост

Дарья Драй ИА REGNUM Мальчик разглядывает украшения на Дворцовом мосту

Дарья Драй ИА REGNUM Большеохтинский мост (мост Петра Великого)

Посмотрев, как украшены Калининский и Красногвардейский районы на северо-востоке Петербурга, Александр Беглов остался не слишком доволен количеством и качеством новогодних огней. По словам Беглова, на будущий год надо усилить финансирование праздничного освещения не только центральных районов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Заневский проспект (Красногвардейский район)

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения у жилого дома

Заехав в Невский район на юго-востоке города, Беглов и сопровождающие его чиновники осмотрели световые объемно-пространственные композиции в сквере перед Ледовым дворцом, световые консоли и подвесы на проспекте Большевиков, новогодние композиции в Парке имени Есенина.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Новочеркасский проспект (Красногвардейский район)

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенный Ленинский проспект

Недоумение у врио губернатора вызвало отсутствие украшений многих торговых предприятий. «Надо заставить торговые и другие организации украшать витрины. Есть ряд ответственных организаций, которые это делают. А другие — нет. Тогда как праздник для всех. Те, кто приходит покупать товары, должны тоже радоваться», — сказал Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодние украшения на Ивановской улице (Невский район)

«Центр города украшен хорошо, а вот в новостройках — скудно, скучно. Задаю вопрос — почему не участвуют магазины, предприятия. Отвечают — «А они частные». Ну и что, что частные? Это общий праздник. Надо создавать настроение, надо с ними работать», — добавил действующий глава города.

Дарья Драй ИА REGNUM Украшенная Думская башня

Новогоднее оформление сохранится в Санкт-Петербурге вплоть до Старого Нового года, который отмечается в ночь на 14 января.